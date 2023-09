Migranti | Moretti | ' Meloni fa cassa su povera gente | è pizzo Stato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Quella dei cinquemila euro chiesto aiper pagarsi la libertà sa tanto didi, questo si , richiamato a sproposito dallaqualche tempo fa. Una miseria politica che ci renderebbe pari agli scafisti: si paga per la libertà di scappare dalla distruzione del proprio paese, si paga per la libertà quando si arriva in italia. Di lager in lager , di mostruosità in mostruosità. Dimenticando una semplice cosa: parliamo di esseri umani, non di 'carico residuale', come ha detto il ministro Piantedosi". Così sui social l'eurodeputata del Pd Alessandra. "In questo scenario, tra i soldi chiesti aiche certamente non li hanno perché nemmeno hanno più una vita, tra la presidente del Consiglio che ammette il proprio fallimento, si ...