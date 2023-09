Migranti | Mario Sechi | dietro lo scontro tra Papa e Francia un' insidia per l' Italia

(Di domenica 24 settembre 2023) Laè sempre rivoluzionaria, la laicità è la prima religione, la chiesa cattolica da tempo è in cerca di collocazione in una nazione dove Napoleone nel 1804 divenne imperatore a Notre Dame incoronandosi con le sue mani e non con quelle diPio VII. I rapporti tra lae il Vaticano sono sempre stati agitati. Inun governo che risponde con tono fermo alè impensabile, la liturgia laica prevede solo devotissimi saluti, dunque quello che è accaduto a Marsiglia è notevole per almeno quattro ragioni: 1. Bergoglio ha parlato di, ha chiesto porte aperte, ha detto che non c'è nessun allarme, che l'invasione non esiste e ha criticato i governi europei; 2. A Parigi le sue parole sono state colte come accuse dirette al governo e dall'Eliseo è partita ...

Il vicesegretario Crippa: la via diplomatica? Nessun risultato. Interviene il leader: ok Giorgia. E attacca Berlino

Il vicesegretario Crippa: la via diplomatica? Nessun risultato. Interviene il leader: ok Giorgia. E attacca Berlino

... 'Il grido di dolore deista tramutando il mare nostrum in mare mortuum e il Mediterraneo ... per sostenere l'enorme debito pubblico italianoDraghi aveva cambiato il vecchio paradigma ...Perciò anche sul temal'ha messa giù molto concreta con tweet praticone in punto di ... Ma alloraDraghi cos'è per Carlo Calenda Un faro da seguire se lo segue lui e un comparativo di ...

Mabos: la Calabria, i migranti, la poesia e le foto di Mario Giacomelli Vanity Fair Italia

Governo, lo scandalo dei migranti con la cauzione Vita

Migranti e banche, due sconfitte cocenti per il Governo Meloni che ora deve affrontare il tema cruciale della prossima manovra di bilancio: come sostenere il debito pubblico in una fase di crescita ec ...Migrare dovrebbe essere una scelta libera. Si articola intorno a questa idea fondamentale il messaggio di Papa Francesco per i migranti ...