Migranti | Macron | non possiamo lasciare soli gli italiani

«Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, ...

I flussi sono il tema politico che scuote la Ue. in Olanda è caduto il governo, il Belgio non vuole far entrare maschi single, la Polonia indice un ...

... ha poi invitato tutti 'al buon senso' sui 'settori in tensione' nell'edilizia o nella ristorazione rispetto al tema del lavoro ai. Secondo, la legge sull'immigrazione, che il governo ..."Non possiamo lasciare soli gli italiani": lo ha detto il presidente francese Emmanuelnell'intervista di stasera in tv.

