Migranti | Macron | «Non possiamo lasciare soli gli italiani» Ucraina | la Polonia apre corridoi per il grano

(Di domenica 24 settembre 2023) Scrive al Cnn ai bambini più grandi viene insegnato come scavare trincee, lanciare granate e sparare con munizioni vere. Il ministro degli esteri russo, parlando all’assemblea generale dell’Onu, ha accusato la Ue di non voler indurre Pristina a rispettare l'accordo del 2013 sulla creazione della Comunità delle municipalità serbe in Kosovo

“La Francia non ha nulla di cui vergognarsi, è un Paese di accoglienza e di integrazione”. È durissima la risposta che arriva dall’Eliseo dopo le ...

Il Papa , al Palais du Pharo a Marsiglia per chiudere gli Incontri del Mediterraneo, parla dei “vari porti mediterranei che si sono chiusi” mentre il ...

Le parole di Papa Francesco durante il ritorno in aereo da Marsiglia sui temi più scottanti dell’attualità, dall’eutanasia al dramma dei Migranti ...

«Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, ...

Scrive al Cnn ai bambini più grandi viene insegnato come scavare trincee, lanciare granate e sparare con munizioni vere. Il ministro degli esteri ...

"Berlino finge di non accorgersi che, così facendo, mette in difficoltà un Paese che in teoria sarebbe 'amico'"dice il ministro della Difesa italiano. La replica tedesca:'Come le guardie costiere ...... del presidente, del commissario europeo Margaritas Schinas e di Christine Lagarde, ... rimasto coerente a sé stesso e alla sua storia personale di figlio di, Aveline è assai stimato ...

"Non possiamo lasciare soli gli italiani": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nell'intervista di stasera in tv. (ANSA) ...I pasticci sulla comunicazione hanno rivelato altre divergenze, stavolta sui migranti. Secondo il famoso briefing Macron avrebbe, infatti, ribadito al Papa la posizione francese: «La Francia non ha ...