Migranti | Macron | Non possiamo lasciare soli gli italiani | Meloni | Accolgo la proposta di collaborazione della Francia

Peccato che poinon lo fa', ossia non ospita iche sbarcano in Europa. 'Io dai francesi, dai tedeschi, dall'Ue mi aspetto collaborazione, invece arrivano tante chiacchiere', conclude ...Leggi Anche Emergenza, telefonata fra Giorgia Meloni ed Emmanuel: 'Francia solidale con l'Italia' Lavoro agli immigrati irregolari,chiede 'buon senso' Emmanuelha ...

Il presidente francese: "Quando i migranti arrivano a Lampedusa, l'Europa deve aiutare a registrarli". La presidente del Consiglio: "Grande interesse per proposta di Parigi" ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, in una intervista televisiva in onda su Tf1 e France 2, ripresa da Le Figaro, parla della futura legge sull'immigrazione."Dobbiamo fare una legge per entrare i ...