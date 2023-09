Migranti | Macron esce allo scoperto | “Dobbiamo aiutare l’Italia”

(Di domenica 24 settembre 2023) Il presidente francese, dopo le polemiche degli ultimi giorni, tende la mano al nostro paese e assicura l’interventotende la mano al. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sui, la presa di posizione del Governo e anche di una parte della Comunità Europea, è finalmente uscitouno dei protagonisti che era rimasto in silenzio sull’argomento, quel Emmanuelche aveva mandato avanti i suoi ministri. E così la Francia prende atto della situazione e fa sapere che “non può lasciare soli gli italiani“. Ia Lampdedusa (Ansa Notizie.com)“Noi francesi facciamo la nostra parte. Abbiamo un modello sociale generoso, ma non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo“. Il capo dell’Eliseo in una lunga intervista ha fatto capire ...

Peccato che poinon lo fa', ossia non ospita iche sbarcano in Europa. 'Io dai francesi, dai tedeschi, dall'Ue mi aspetto collaborazione, invece arrivano tante chiacchiere', conclude ...Per quanto riguarda i Paesi di transito,ricorda che ''abbiamo avuto diverse migliaia diche hanno lasciato la Tunisia nel giro di poche ore. Voglio che ci impegniamo in una politica ...

Il presidente francese, Emmanuel Macron, in una intervista televisiva in onda su Tf1 e France 2, ripresa da Le Figaro, parla della futura legge sull'immigrazione."Dobbiamo fare una legge per entrare i ...Il presidente francese, Emmanuel Macron, alla tv francese lancia un messaggio di solidarietà all'Italia. E spinge per un accordo con la Tunisia ...