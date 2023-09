Migranti | i desaparecidos del deserto e del mare | un destino per chi nasce ‘dalla parte sbagliata’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Mai più. Recitava il titolo del rapporto sui ‘’ delle guerra ‘sporca’ in Argentina negli anni 70. Il documento in questione metteva in evidenza i nomi delle vittime, il sistema organizzato di prigionia, il tipo di tortura inflitto ai ‘dissidenti’ del regime militare che aveva preso il potere nel Paese. Migliaia di persone ‘scomparse’ da casa, dal lavoro, in strada, nelle scuole o università avevano trovato un ultimo e definitivo eco nel rapporto citato. Mai più (Nunca mas) era intitolato come per affersolennemente che quanto accaduto non avrebbe più dovuto riprodursi nel futuro. Purtroppo gli scomparsi continuano a perpetuare le liste nelle frontiere dove la mobilità umana sembra incompatibile con la marcia della globalizzazione. Soldi, mercanzie, giocatori di calcio, diplomatici, turisti e commercianti possono viaggiare e spostarsi ...