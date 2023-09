Migranti | Crosetto | Grave che la Germania finanzi le ong - La replica di Berlino | Salvare vite in mare un dovere giuridico

(Di domenica 24 settembre 2023) Secondo, che ne ha parlato in un'intervista a la Stampa ilamento delle ong da parte dellaè 'un atto molto', soprattutto perché 'finge di non accorgersi che, ...

Al Cdm passa il provvedimento che assegna alla Difesa il compito di edificare nuovi centri per i rimpatri. Un modo per sfilare il dossier ...

...quando Angela Merkel convinse l'Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i... E sulla questione scafisti, perl'obiettivo è 'togliere loro la certezza di poter condurre ..."Berlino finge di non accorgersi che, così facendo, mette in difficoltà un Paese che in teoria sarebbe 'amico'"dice il ministro della Difesa italiano. La replica tedesca:'Come le guardie costiere ...

Migranti, Crosetto: 'Grave che la Germania finanzi le ong'. Berlino: 'E ... Agenzia ANSA

Migranti, Crosetto: Grave che la Germania paghi le Ong. Non è un paese amico Affaritaliani.it

L'effettiva erogazione di un finanziamento da 790mila euro alla Ong Humanity1 da parte del governo tedesco, dopo l'approvazione avvenuta mesi addietro da parte della Camera tedesca del parlamento di B ...Noi non ci siamo comportati allo stesso modo quando Angela Merkel convinse l'Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i migranti che arrivavano in Germania dal Medio Oriente". In una ...