Migranti | Crosetto | «Grave che la Germania finanzi le Ong» Berlino | «Salvarli è dovere giuridico»

(Di domenica 24 settembre 2023) «Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un, umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, in particolare quella italiana,...

Il ministro contro l'ingerenza di Berlino sulla gestione dei migranti in Italia: "Finge di non accorgersi che mette in difficoltà un Paese che in ...

" salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico , umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, ...

"Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale.Guido, intervistato da La Stampa , ha definito come " molto grave " questo atteggiamento di Berlino, che " finge di non accorgersi che, così facendo, mette in difficoltà un Paese che in ...

Migranti, Crosetto: "Grave che la Germania finanzi le ong" | La replica di Berlino: "Salvare vite in mare un dovere giuridico" TGCOM

Migranti, Crosetto: 'Grave che la Germania finanzi le ong'. Berlino: 'E' un dovere giuridico' Agenzia ANSA

Il ministro degli Esteri: "La decisione di finanziare una Ong per lavorare in Italia è strana" ..."Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. (ANSA) ...