Migranti | Crosetto | “Grave che la Germania finanzi le ong” Berlino | “Dovere giuridico” Tajani | “Dovranno spiegare”

(Di domenica 24 settembre 2023) Il governo dinon vuole iprovenienti dall'Italia, maa le ong che vanno a prendere inel Mediterraneo e li portano in Italia. Secondo il ministro della difesa Guido, "finge di non accorgersi che, così facendo, mette in difficoltà un Paese che in teoria sarebbe 'amico'. Di fronte alla nostra richiesta d'aiuto, questa è la loro risposta? Noi non ci siamo comportati allo stesso modo quando Angela Merkel convinse l'Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare iche arrivavano indal Medio Oriente" L'articolo proviene da Firenze Post.

" salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico , umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, ...

«Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, ...

Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è «un dovere giuridico , umanitario e morale» . È la replica del governo tedesco ...

...quando Angela Merkel convinse l'Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i... La Difesa ha fatto poco perché c'è la guerra 'Non è la guerra in Ucraina - afferma- , ma ......quando Angela Merkel convinse l'Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i... La Difesa ha fatto poco perché c'è la guerra "Non è la guerra in Ucraina - afferma- , ma ...

Migranti, Crosetto: "Grave che la Germania finanzi le ong" | La replica di Berlino: "Salvare vite in mare un dovere giuridico" TGCOM

Berlino risponde all’attacco di Crosetto sui soldi alle Ong: «Salvare migranti è un dovere giuridico,... Corriere della Sera

MIGRANTI. CROSETTO: DA GERMANIA MI ASPETTO COLLABORAZIONE E NON STERILI POLEMICHE ...E' grave che la Germania finanzi una Ong, perché così facendo mette in difficoltà un Paese, l'Italia, che in teoria sarebbe amico.