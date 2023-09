Migranti | così gli scafisti su Tik Tok promuovono i viaggi verso l’Italia | “Barche con motori buoni | contattami su Whatsapp” Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Se sei un migrante e vuoi arrivare a Lampedusa basta che tu abbia a disposizione uno smartphone per metterti in contatto con i trafficanti di esseri umani e acquistare un “biglietto”l’Europa. E le informazioni si trovano facilmente online. Ci sono molti profili social come @bozafree sfax che si autopromuove con efficaci e concisi slogan in francese: “buone con, direzione Lampedusa,su”, si legge. @hommeriche, invece, mostra una serie di barchini pronti a prendere il largo e aggiunge la scritta “coraggio soldati”. Parole chiave che sui social, in particolare Tik Tok, servono a far girare la notizia. Nei giorni scorsi l’isola di Lampedusa ha sopperito all’arrivo di oltre settemila persone in poche ore, alcuni di questi ...