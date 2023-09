(Di domenica 24 settembre 2023) 'Se laavesse a cuore il destino delle persone in difficoltà e volesse davvero aiutarci apotrebbe aiutare a costruire quello che chiamiamo '' per l', a ...

«Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è un dovere giuridico, umanitario e morale. Come le guardie costiere nazionali, ...

leggi anchereplica a Crosetto: "Salvareè dovere giuridico" 'Invito al buon senso su lavoro airregolari' Macron, ha poi invitato tutti 'al buon senso' sui 'settori in ...Leggi Anche Papa Francesco: 'Non mandiamo indietro icome palline da ping pong' - 'Armi Non si giochi con il martirio degli ucraini': 'I salvataggi dovere giuridico' A stretto giro ...

Migranti, Berlino: "Salvare vite in mare un dovere giuridico" | Crosetto: "Germania ci aiuti con piano Mattei per l'Africa" TGCOM

Migranti, Crosetto: «Grave che la Germania finanzi le Ong». Berlino: «Salvarli è dovere giuridico». Macron: «N ilmessaggero.it

"Berlino finge di non accorgersi che ... stesso modo quando Angela Merkel convinse l'Ue a investire in Turchia miliardi di euro per bloccare i migranti che arrivavano in Germania dal Medio Oriente".Berlino ha tenuto il punto, affermando che salvare i migranti in mare è un "dovere giuridico e morale", ma il ministro della Difesa Guido Crosetto ha contrattaccato: l'Italia con i suoi mezzi soccorre ...