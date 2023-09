Migranti | accuse da Berlino | «Un dovere salvarli» Crosetto | «Lo facciamo senza ong» Macron | «Non lasceremo sola l’Italia»

(Adnkronos) – Non è all'ordine del giorno, vale a dire "non è previsto ". Il tavolo chiesto a gran voce dai comuni sull'emergenza Migranti – in ...

... e avvierà controlli alle frontiere per fermare il flusso diche dall'Ungheria puntano all'... "false e ingiustificate, bullismo pubblico - è la reazione della presidente slovacca - , un ...Ledi Crosetto Secondo Crosetto, che ha espresso queste opinioni in un'intervista a La ...Merkel ha convinto l'Unione Europea a investire miliardi di euro in Turchia per fermare iche ...

Migranti, accuse tra Germania e Italia: 'Non rispettate Dublino', 'Voi finanziate le Ong' TGLA7

Migranti, Berlino respinge le accuse di Crosetto e ribatte: “Salvare le persone è un dovere giuridico e moral… La Stampa

Oltre ai fattori endogeni già citati, c’è una minaccia esogena che fa tremare Olaf Scholz: l’aumento dei flussi migratori verso l’Europa. Il gradimento del governo “semaforo” (formato da ...A noi italiani viene naturale». Così il ministro della Difesa Guido Crosetto ha voluto pungere il governo di Berlino, per la sua chiusura all’accoglienza di migranti da Lampedusa, per le accuse a Roma ...