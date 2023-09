Migranti | 5mila euro per evitare la detenzione? Ce lo chiede l’Europa | sostiene ora il governo | «Norma richiesta da una direttiva Ue»

(Di domenica 24 settembre 2023) Continua a sollevare polemiche il decreto emendato nei giorni scorsi dalche che prevede la possibilità per una parte deiche sbarcano in Italia di versare poco meno didi cauzione perdi essere trattenuti in centri dedicati. Così il ministro degli Interni Matteo Piantedosi correi ai ripari, e cerca di far chiarezza sul tema precisando che la possibilità di una «garanzia finanziaria» pari a 4.938che le personepossono versare «non riguarda in realtà le persone trattenute nei Cpr, ma nuove strutture di trattenimento di rinti asilo provenienti da Paesi sicuri». Ma c’è di più, perché,ora il Viminale, lache è stata introdotta con un emendamento del ...

Negli ultimi giorni ha prodotto molto rumore mediatico la questione deieuro che ipossono sborsare per evitare di finire nei Centri di permanenza e rimpatrio . Una polemica che ne trascina un'altra, relativa ai luoghi in cui sorgeranno i Cpr. L'Italia e ...All'interno, 84 dei 300 posti previsti sono riservati aiche potranno utilizzare il nuovo ... La garanzia finanziaria di circaeuro, prevista per non essere trattenuti in quella struttura,...

