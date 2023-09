Mi hanno fatto pagare un bicchiere di plastica al bar | l' influencer mostra lo scontrino con il prezzo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 24 settembre 2023) Una notaracconta come le abbianoundiin un bar, dopodichélo: ecco cos'è successo L'aumento dei prezzi, soprattutto nel settore della ristorazione, è un tema di grande attualità e di crescente preoccupazione per molte persone. Questo fenomeno, noto come inflazione, è influenzato da diversiri economici e sociali cheun impatto diretto sulla vita quotidiana della gente. Tra le cause dell'aumento dei prezzi nella ristorazione vi è l'aumento dei costi dei fornitori (a sua volta dipendente dall'aumento dei prezzi di materie prime, dei carburanti o delle spese di trasporto). Anche l'aumento dei salari minimi per il personale ha generato una crescita dei prezzi e lo ...