Messina Denaro verso la riduzione dei farmaci | le indicazioni nel testamento biologico | chi sono i parenti in ospedale

(Di domenica 24 settembre 2023) Il reparto per detenuti dell’San Salvatore dell’Aquila, da qualche settimana, è diventato un hospice: le questioni di sicurezza hanno reso impossibile il trasferimento di Matteoin una struttura dedicata alla terapia del dolore. Negli ultimi giorni, le condizioni dell’ex bossulteriormente peggiorate. I medici, già il 22 settembre, hanno constatato l’irreversibilità del coma. È stata sospesa, quindi, l’alimentazione per endovena. E adesso si valuta ladeiper rispettare le volontà espresse dallo stragista di Cosa Nostra nel: esplicito il suo no all’accanimento terapeutico. Il 62enne, dicono i medici che lo hanno in cura, lotta tra la vita e la morte, ma «con una tempra fuori dal ...

La madre del boss avrebbe lasciato Castelvetrano per raggiungere il figlio a L’Aquila. Il capomafia soffre da tre anni per un cancro al colon, ...

L’attesa per la fine di Matteo Messina Denaro è vissuta in assoluto silenzio da parte dei parenti che vivono a Castelvetrano . A partire dall’anziana ...

Nella casa di Castelvetrano, Lorenza Guttadauro, madre di Matteo Messina Denaro , attende le ultime notizie del figlio, in come irreversibile da ...

In un pizzino è stato trovato il testamento biologico del boss Matteo Messina Denaro , che ha scelto di non avere un funerale in Chiesa : “Dio sarà la ...

Ricordiamo la frase "Sono un criminale onesto", pronunciata da Matteo". Proprio da questa apparente relatività, Saviano inizia a parlare agli spettatori intervenuti per questo ...Nella casa di Castelvetrano, Lorenza Santangelo , madre di Matteo, attende le ultime notizie del figlio, in come irreversibile da venerdì sera. Mentre emergono da alcuni pizzini sue possibili volontà sui funerali : "Rifiuto ogni celebrazione ...

In un pizzino le sue ultime volontà: "Rifiuto ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell'odio e nel peccato"