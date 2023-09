Messina Denaro | nei pizzini scriveva | Non voglio funerali in Chiesa

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 24 settembre 2023) Nella cella del reparto per detenuti dell’ospedale San Salvatore de L’Aquila ci si prepara all’emergenza: è qui che è ricoverato Matteo, ormai in coma irreversibile per le complicazioni dovute al tumore al colon al quarto stadio con cui lotta da tempo. E da cui non ha più speranze di salvarsi. L’ex boss di Castelvetrano, 61 anni compiuti lo scorso aprile, resta sorvegliato da medici e forze dell'ordine: da giorni è in carico al team della terapia del dolore e non più agli oncologi, è sedato, non viene più alimentato. Intanto emergono dettagli sulle sue ultime volontà. In uno deiritrovati dopo l'arresto dello scorso 16 gennaio 2023,: "Rifiuto ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell’odio e nel peccato". A ...