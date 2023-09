Messina Denaro | il testamento e le ultime volontà del boss in un pizzino | «Non voglio funerali da una Chiesa corrotta»

Spuntano le ultime volontà di Matteo Messina Denaro , il boss a un passo dalla morte dopo essere entrato in coma irreversibile per il tumore al ...

Ha supera to un'altra notte il boss mafioso Matteo Messina Denaro da due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capomafia è ricoverato nella cella ...

Cronaca Italia Matteo, l'ultima volontà del padrino Il 16 gennaio, nel covo di Campobello di Mazara, i carabinieri del Ros hanno rinvenuto un [...] Gli esperti del gruppo di rilievi ...Le ultime volontà di Matteosono scritte in un pizzino del 2013 ritrovato dai carabinieri del Ros nel covo di Mazara del Vallo, che porta anche la firma del boss. Ora cheè in coma irreversibile, ...

Messina Denaro, il testamento e le ultime volontà del boss in un pizzino: «Non voglio funerali da una Chiesa c ilmessaggero.it

Il testamento del boss Messina Denaro: “Non voglio funerali da una Chiesa corrotta” La Repubblica

I carabinieri del Ros hanno ritrovato questa annotazione in mezzo a tante altre nel covo di Campobello di Mazara, il giorno dell’arresto di Matteo Messina Denaro, il 16 gennaio. Ora che il padrino è ...Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile da due giorni per le conseguenze del tumore al colon. Si trova ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila. Al ...