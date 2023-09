Memorial Andrea Nekoofar a Ostia | oltre 700 karateka in sfida al PalaPellicone

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 24 settembre 2023)– Sono stati due giorni straordinari aldi, dove è andato in scena il 5°, evento ormai tradizionale nel mondo Fijlkam. Straordinaria la partecipazione:700 atleti di kata e kumite, fra tutte le classi d’età, dagli U14 ai Senior, ed il karate integrato. Straordinario l’evento: qui si combatte in memoria di un giovane campione venuto a mancare troppo presto. Quella del Centro Olimpico è stata una grande festa di sport e di amicizia dove, in palio, c’erano delle importanti borse di studio. L’evento, organizzato dalla FIJLKAM e dallo CSEN e con il patrocinio del CONI, ha visto bellissimi combattimenti anche tra atleti già affermati nel panorama nazionale. In, erano presenti diversi campionissimi ...