Meloni | “Esperienza indimenticabile a Rimini per l’ExpoAid 2023”

... dove arrivano ben cinque ministri, compresa la leader, Giorgia, per celebrare il primato ... Vuole solo dare un suo contributo diche non è poco In questo quadro politico ...Dopo un anno al potere Giorgiaè come una squadra di calcio alla sua prima volta in Champions League: alla fine del primo ... il regista non ha combinato guai, e nonostante la scarsa...

Meloni visita l'ExpoAid di Rimini: "Esperienza indimenticabile" ilGiornale.it

Meloni visita l'ExpoAid di Rimini: "Esperienza indimenticabile" - Il ... Il Sole 24 ORE

Politica - Meloni e la pizza a New YorkLa 'pizzata' di Giorgia Meloni a New York fa ancora discutere e secondo Dagospia la premier sarebbe .... La premier con la ...“Non abbiamo visto uno straccio di documento, il piano per l’Africa è uno slogan vuoto”. La dem è reduce da una missione in Tunisia: “Vanno aiutati i tunisini non l’autocrate Saied" ...