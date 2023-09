Melanzane al forno | golose davvero | ma senza frittura

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 24 settembre 2023) Ho una vera passione per le, che siano fritte o al, saltate in padella o alla griglia, le adoro in ogni modo, ma questa ricetta alè forse la mia preferita. Assomiglia ad una sorta di torretta di sole verdure: le fettine, insaporite dalla paprika dolce si alternano al formaggio fuso e alla passata di pomodoro e sprigionano quell’aroma alla pizzaiola che amo tanto! Sono semplicissime da preparare e non prevedono nessun tipo di manualità in particolare, solo un po’ di attenzione ai vari passaggi. Per spurgare le, le lascio in ammollo in acqua fredda e sale per una ventina di minuti prima di infornarle. In questo modo ottengo due vantaggi: da una parte, perdono il loro retrogusto leggermente amarognolo, dall’altra si ammorbidiscono e cuociono in maniera uniforme. Una volta scolate, bisogna ...