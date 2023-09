Mauricio Pochettino dice che il Chelsea deve crescere come squadra dopo una nuova battuta d’arresto

(Di domenica 24 settembre 2023) Breaking:ha detto che i suoi giocatori deldevonoessere stati battuti 1-0 a Stamford Bridge dall’Aston Villa e cadere alla terza sconfitta stagionale. La partita si ribalta con l’espulsione di Malo Gusto delal 58?, quando il punteggio era ancora sullo 0-0. La sua sfida su Lucas Digne è arrivata in ritardo e ha colpito il difensore del Villa alla caviglia, euna revisione del VAR a bordo campo Jarred Gillett ha aggiornato il cartellino giallo iniziale con un rosso per gioco pericoloso.ha inserito Ben Chilwell e ha spostato Axel Disasiterzino destro, ma l’espulsione non ha modificato molto l’intento ...

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha paragonato i suoi giocatori ai limoni in un’analogia insolita ...

... che vincendo 1 - 0 a Stamford Bridge ha messo sale sul disastroso inizio di stagione del Chelsea, 14/o in classifica, e ulteriore pressione sul collega dei Blues,. Molto ...Duecento milioni di euro per strappare il bomber della Serie A: il club inglese rompe gli indugiLa Premier League ruba il bomber alla Serie A. È il Chelsea diad aver deciso di fare sul serio per l'attaccante. Il manager argentino è preoccupato per il reparto offensivo dei Blues, vuole un grande numero 9 e ha puntato gli occhi sul ...

5 punti in 5 partite: Mauricio Pochettino chiede pazienza per il Chelsea DerbyDerbyDerby

Mauricio Pochettino suggests Chelsea are a 'different project' to the one Champions League-winner Thomas Tuche Daily Mail

Il pareggio per 2-2 tra Arsenal e Tottenham all'Emirates Stadium permette al Liverpool e al Brighton, entrambe vittoriose, di scavalcare le due squadre londinesi e portarsi rispettivamente al secondo ...Pareggio-spettacolo (2-2) nel derby Arsenal-Tottenham. Chelsea, è crisi: perde in casa con l'Aston Villa. E ora tocca al Newcastle di Tonali ...