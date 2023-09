Matteo Messina Denaro | “Non voglio nessun funerale dalla Chiesa corrotta”

(Di domenica 24 settembre 2023) In un pizzino è stato trovato il testamento biologico del boss, che ha scelto di non avere unin: “Dio sarà la mia giustizia, il mio perdono, la mia spiritualità. Il mio rapporto con la fede è puro, spirituale e autentico. Se Dio esiste allora è certo che non mi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:in coma irreversibile. I medici hanno già deciso… Incidente mortale tra due moto Uccide la moglie e poi tenta il suicidio Salvini ad Avezzano per solidarietà al Carabiniere ferito Santa Sofia sarà riconvertita in moschea La strana morte del Militare Stefano Paternò

La madre del boss avrebbe lasciato Castelvetrano per raggiungere il figlio a L’Aquila. Il capomafia soffre da tre anni per un cancro al colon, ...

L’attesa per la fine di Matteo Messina Denaro è vissuta in assoluto silenzio da parte dei parenti che vivono a Castelvetrano . A partire dall’anziana ...

Nella casa di Castelvetrano, Lorenza Guttadauro, madre di Matteo Messina Denaro , attende le ultime notizie del figlio, in come irreversibile da ...

Nella casa di Castelvetrano, Lorenza Santangelo , madre diDenaro , attende le ultime notizie del figlio, in come irreversibile da venerdì sera. Mentre emergono da alcuni pizzini sue possibili volontà sui funerali : "Rifiuto ogni celebrazione ...Il reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, da qualche settimana, è diventato un hospice: le questioni di sicurezza hanno reso impossibile il trasferimento diDenaro in una struttura dedicata alla terapia del dolore. Negli ultimi giorni, le condizioni dell'ex boss sono ulteriormente peggiorate. I medici, già il 22 settembre, hanno constatato ...

