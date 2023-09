Matteo Messina Denaro | l’ultima volontà del padrino

(Di domenica 24 settembre 2023) Il 16 gennaio, nel covo di Campobello di Mazara, i carabinieri del Ros hanno rinvenuto un pizzino firmato da, risalente a qualche anno fa, in cui il noto mafioso esprimeva le sue ultime. «Rifiuto ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell’odio e nel peccato», recita il pizzino. Ora cheè in coma irreversibile, le sue parole tornano d’attualità. Nel maggio 2013, quando la Chiesa proclamava beato don Pino Puglisi e ribadiva la scomunica ai mafiosi,si era espresso contro l’istituzione religiosa. «Il rapporto con Dio è personale», scriveva, sottolineando che il suo legame con la fede era puro e autentico. Fino all’ultimo, ha sfidato non solo la legge, ma anche la Chiesa e Dio stesso. Nei pizzini, il ...

Ha superato un'altra notte il boss mafiosoDenaro da due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capomafia è ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, assistito dagli specialisti ...Spuntano le ultime volontà diDenaro , il boss a un passo dalla morte dopo essere entrato in coma irreversibile per il tumore al colon in stato avanzato che lo attanaglia da tempo. Un testamento anomalo, quello di ...

Il testamento del boss Messina Denaro: “Non voglio funerali da una Chiesa corrotta” La Repubblica

Le ultime volontà di Matteo Messina Denaro: «Non voglio funerali religiosi da questa Chiesa corrotta» Open

(Adnkronos) – Ha superato un’altra notte il boss mafioso Matteo Messina Denaro da due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capomafia è ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell’ospedale ...Ha superato un'altra notte il boss mafioso Matteo Messina Denaro da due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capomafia è ricoverato nella cella del reparto per ...