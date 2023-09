Matteo Messina Denaro | le ultime volontà del boss

Leggi su tvzap

(Di domenica 24 settembre 2023) Social. ., noto anche con i soprannomi U Siccu e Diabolik, è un mafioso italiano, legato a Cosa nostra. Nel 1993 era stato inserito nella lista dei dieci latitanti più ricercati al mondo, rimanendo tale per quasi 30 anni fino al giorno del suo arresto, avvenuto il 16 gennaio 2023 nei pressi di una clinica privata di Palermo. Ora ilsi trova in carcere e le sue condizioni di salute sono gravissime. In queste ore sono state svelate anche le “” dell’ex latitante.Leggi anche:, l’annuncio choc sulla morte in diretta Tv Leggi anche:, cos’è il coma irreversibile: la condizione in cui si trova l’ex ...