Matteo Messina Denaro in fin di vita | sospesa anche l' alimentazione | il boss ha vietato l' accanimento terapeutico

(Di domenica 24 settembre 2023) Ha superato un'altra notte ilmafiosoda due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capomafia è ricoverato nella cella del reparto per detenuti...

Cronaca ItaliaDenaro, l'ultima volontà del padrino Il 16 gennaio, nel covo di Campobello di Mazara, i carabinieri del Ros hanno rinvenuto un [...] Gli esperti del gruppo di rilievi ...

Ricoverato in una stanza blindata dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, Matteo Messina Denaro, ammalato di una grave forma tumorale, è in coma irreversibile da ieri. Nei giorni scorsi i ...