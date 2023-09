Matteo Messina Denaro in fin di vita | l’indiscrezione da Castelvetrano | «La madre è partita per assisterlo sul letto di morte»

(Di domenica 24 settembre 2023) Chesia ormai in fin diè noto ormai da giorni, dopo che i medici che lo seguono hanno definito «irreversibile» il coma in cui è entrato. Oggi, dopo una notte già considerata d’emergenza trascorsa senza novità, sarebbe in arrivo all’Aquila daladel boss, Lorenza Santangelo. Lo scrive il Corriere della Sera. «Mi hanno detto che ècon la figlia Giovanna», ha dichiarato il sindaco pentastellato di, Enzo Alfano. Al momento, però, non risultano conferme da parte dell’ospedale aquilano. LaSantangelo è vedova del boss stragista Francesco, soprannominato Don Ciccio, ex latitante anche lui, che si fece trovare morto – a ...

(Adnkronos) – Ha supera to un’altra notte il boss mafioso Matteo Messina Denaro da due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capomafia è ...

L'AQUILA - Ha superato anche la seconda notte dalla constatazione della irreversibiltà delle condizioni di salute del bossDenaro che non ha più speranze di salvarsi dal tumore al colon, nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila: medici e paramedici, stremati da una ...CheDenaro sia ormai in fin di vita è noto ormai da giorni, dopo che i medici che lo seguono hanno definito " irreversibile " il coma in cui è entrato. Oggi, dopo una notte già considerata ...

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile Sky Tg24

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile: sospesa l’alimentazione La Gazzetta dello Sport

L’AQUILA – Ha superato anche la seconda notte dalla constatazione della irreversibiltà delle condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro che non ha più speranze di salvarsi dal tumore al colon ...Nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila ci si prepara all'emergenza: è qui che è ricoverato Matteo Messina Denaro, ormai in coma irreversibile per le complicazioni ...