Matteo Messina Denaro e le sue ultime volontà | “Nessun funerale in Chiesa | è corrotta”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Nella casa di Castelvetrano, Lorenza Guttadauro, madre di, attende lenotizie del figlio, in come irreversibile da venerdì sera. Mentre emergono da alcuni pizzini sue possibilisui funerali: “Rifiuto ogni celebrazione religiosa perché fatta di uomini immondi che vivono nell’odio e nel peccato”, aveva scritto in uno dei fogli ritrovati dai Ros – e rivelato oggi da Repubblica – nel covo di Campobello di Mazara dove aveva trascorso gli ultimi anni di latitanza. Intanto si attende in rigoroso silenzio la fine del boss che dallo scorso 8 agosto è ricoverato all’ospedale dell’Aquila. Le sue condizioni si sono definitivamente aggravate da 48 ore, da quando cioè è entrato in coma irreversibile. Sono dunque gli ultimi istanti di una vita vissuta dal capo dei capi per 30 anni ...