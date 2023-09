Mattarella alla camera ardente di Napolitano omaggia la moglie Clio e i famigliari

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24 settembre 2023 Il Presidente della Repubblica, arrivato in Sala Nassirya al Senato per rendere omaggio a Giorgia, si è dapprima fermato a salutare i familiari del Presidente ...

Per il Capo dello Stato Sergio'il trattato di Dublino è preistoria' Norma fondamentale ... Islanda, Svizzera e Norvegia VaiFotogalleryIeri Giorgia Meloni è statacamera ardente subito dopo il capo dello stato, ed ha scambiato qualche parola con la famiglia. Straordinario europeista La camera ardente ha il segno ...

Napolitano, Camera ardente al Senato alla presenza di Mattarella. I funerali martedì alle 11.30 alla ... Il Sole 24 ORE

(Agenzia Vista) Il Presidente della Repubblica, arrivato in Sala Nassirya al Senato per rendere omaggio a Giorgia Napolitano, si è dapprima fermato a salutare i familiari del Presidente emerito, ...Cittadini comuni e big della politica. Nella camera ardente allestita al Senato per Giorgio Napolitano il via vai di persone è continuo.