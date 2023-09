Grande successo ieri sera all'Ippodromo Snai La Maura per ilFestival, l'evento live di Marracash che per una sera ha chiamato alla sua corte il ... davanti a 85.000 persone, lache ...Segue Salmo , che con una scaletta esplosiva fra rap ed elettronica,la notizia che molti ... Kendrick LaMarra A chiudere il, ovviamente, il padrone di casa: Marracash . Un vera ...

Marrageddon conferma: Marracash è davvero il re del rap Vanity Fair Italia

Marrageddon, sold out la tappa di sabato 30 ad Agnano: in 55 mila per il festival di Marracash napoli.corriere.it

Il rapper delle idee, protagonista di un genere in continuo avanzamento, simbolo di una discografica che racconta e che viene compresa. Dopo un anno di attesa, Marracash accende ...Grande successo ieri sera all’Ippodromo Snai La Maura per il MARRAGEDDON Festival, l'evento live di Marracash che per una sera ha chiamato alla sua corte il meglio del rap di tutte le generazioni.