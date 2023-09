Marchegiani | «Nell’Inter funziona tutto! Prime 5 partite dominate»

Leggi su inter-news

(Di domenica 24 settembre 2023)non ha dubbi sull’Inter, che in questecinque giornate ha fatto filotto con 15 punti conquistati. Dominio assoluto DOMINIO ? Luca, a Sky Calcio Club, ritiene l’Inter praticamente perfetta in questo inizio di annata: «Al di là dell’opinione della rosa, secondo me migliore di quella degli altri,stando veramente tutto. Non sembra avere alcun tipo di problema. Anche i numeri sono chiarissimi, ha dominato in questecinque». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati