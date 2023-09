Maratona Berlino | etiope Assefa migliora di 2' il record del mondo femminile

risultati e classifica della Maratona di Berlino 2023 , celebre corsa di running in programma domenica 24 settembre. Ad aggiudicarsi il prestigioso ...

La Maratona di Berlino si conferma nuovamente terreno di caccia per chi vuole firmare prestazioni di livello assoluto, come dimostra il sensazionale ...

alla Maratona di Berlino irrompe la protesta per il clima . Gli attivisti del movimento "Letzte Generation" (Ultima Generazione) hanno cercato di ...

Nella gara maschile, il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la sua quinta, in 2h02'42", un tempo che non gli permette di migliorare il record del mondo di 2h01'09" stabilito lo scorso ...Alladiirrompe la protesta per il clima. Gli attivisti del movimento "Letzte Generation" (Ultima Generazione) hanno cercato di disturbare la gara gettando vernice arancione sulla pista e ...

Gli attivisti per il clima irrompono alla Maratona di Berlino Libero Tv

Berlino, 24 set. - (Adnkronos) - L'etiope Tigist Assefa infrange il record del mondo nella maratona femminile di oltre due minuti nella corsa di questa mattina a Berlino. L'etiope è arrivata al tragua ...L'etiope Tigst Assefa ha polverizzato il record del mondo della maratona femminile di oltre due minuti nella gara di questa mattina a Berlino.