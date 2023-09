Maratona Berlino | etiope Assefa migliora di 2? il record del mondo femminile

(Di domenica 24 settembre 2023) E' arrivata al traguardo alla Porta di Brandeburgo con un sensazionale tempo di 2 ore 11 minuti e 53 secondi L’Tigistinfrange ildelnelladi oltre due minuti nella corsa di questa mattina a. L’è arrivata al traguardo alla Porta di Brandeburgo con un sensazionale tempo di 2 ore 11 minuti e 53 secondi, superando di 2 minuti e 11 secondi il precedente primato stabilito dalla keniana Brigid Kosgei, che aveva corso con un tempo di 2h14’04” a Chicago nel 2019. Nella gara maschile, il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la sua quinta, in 2h02’42”, un tempo che non gli permette dire ildel ...

Nella gara maschile, il keniano Eliud Kipchoge ha vinto la sua quinta, in 2h02'42", un tempo che non gli permette di migliorare il record del mondo di 2h01'09" stabilito lo scorso ...

L'etiope Tigst Assefa infrange il record del mondo nella maratona femminile di oltre due minuti nella corsa di questa mattina a Berlino.L'atleta etiope conclude la gara femminilr nella capitale tedesca arrivando per prima alla Porta di Brandeburgo con un tempo pazzesco ...