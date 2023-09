Mara Venier nomina Alberto Matano suo successore a Domenica In

Domenica In: anticipazioni, ospiti e scaletta della puntata di oggi , 24 settembre 2023 Torna oggi , 24 settembre 2023 , Domenica In, la trasmissione ...

Sono Andrea Piazzolla, Brigitte Nielsen, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Pino Insegno gli ospiti del secondo appuntamento cone "Domenica In", in onda in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma domenica 24 settembre, dalle 14 su Rai 1 e Rai Italia. Andrea Piazzolla sarà protagonista di un talk sulla ...Pomeriggio ricco, quello di Rai1, in compagnia della seconda puntata stagionale di Domenica In , in compagnia die dei suoi numerosi ospiti. Saranno numerosi i volti noti che si alterneranno nel corso del pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il ...

Mara Venier, "truffa vergognosa": si muovono i legali, il brutto caso che la coinvolge Liberoquotidiano.it

Andrea Piazzolla, Brigitte Nielsen, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Pino Insegno e Donatella Rettore: sono questi gli ospiti del secondo appuntamento con Mara Venier e “ Domenica In ”, in onda ...Spettacolo Milano - 24/09/2023 11:04 - La celebre showgirl Belen Rodriguez (39 anni) ha improvvisamente abbandonato i social media per godere di un meritato periodo di privacy, un ...