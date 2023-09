Manovra | Paita Iv | ' è il governo di tasse e condoni'

(Di domenica 24 settembre 2023) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Questo è ildellee dei. Altro che abbassare le imposte, come promesso in campagna elettorale. Ilsi appresta a fare cassa nei due modi più semplici possibili: da un lato inventandosi nuovee dall'altro ricorrendo all'ennesimo condono”. Lo afferma la senatrice Raffaella, coordinatrice nazionale di Italia Viva. “Sui carburanti, che ormai hanno sfondato quota 2 euro al litro, non si andrà oltre un bonus una tantum, che serve solo a gettare fumo negli occhi. Ci vorrebbe invece un taglio delle accise, ma questole ha addirittura aumentate. E poi – aggiunge- dai giochi alla plastica, sarà una caccia all'ultimo euro per tentare di accontentare le richieste dei ministri. ...

