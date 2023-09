Mangia pesce crudo contaminato | amputate braccia e gambe a una donna

Eccellenze Meridionali Sicilia , va al bistrot e pubblica lo scontrino : "A Palermo per mangiare pesce ho speso..." Sicilia , due persone si recano in ...

Eccellenze Meridionali Lombardia , va in trattoria a Seregno e mostra lo scontrino : "Ecco quanto ho speso per mangiare pesce" Lombardia , si reca a ...

Una donna ha Mangiato del pesce cotto in maniera non adeguata ed è stata ricoverata d'urgenza in ospedale per una gravissima infezione. Per salvarle ...