Måneskin | «Noi l’ultima rock band? No | ma forse la prima rap band»

Quanti disi sono rivisti nelle sue canzoni In occasione dell'uscita di Speak Now (Taylor's ... INon sono i Led Zeppelin ma tifo per loro" di Mario Manca Francesca Fialdini: "Non valgo ..., loro, gli altri e Persona , del resto, sono album destinati a restare, frutto di un lungo ... INon sono i Led Zeppelin ma tifo per loro" di Mario Manca Francesca Fialdini: "Non valgo di ...

Nel nuovo album dei Duran Duran c'è Victoria dei Måneskin blue News | Svizzera italiana