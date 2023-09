Manchester City-Nottingham | Guardiola | “Match condizionato dall’arbitro | Rodri deve controllarsi”

(Di domenica 24 settembre 2023) Pepnon ha gradito l’arbitraggio in occasione della partita di Premier League 2023/2024 tra, vinta 2-0 proprio dai Citizens: “Per 35 minuti è stata una gara perfetta, poi si è scatenato il caos. Ma non è né colpa nostra né dei nostri avversari, bensì dell’arbitro: è stato lui a cambiare l’andamento dell’incontro“. Il tecnico catalano si è poi soffermato sul rosso diretto ricevuto da: “All’intervallo avevo detto ai ragazzi di stare attenti, invece siamo caduti nella trappola. Mi auguro che aserva da lezione:imparare a“. SportFace.

Pep Guardiola come José Mourinho, nel mirino del tecnico del Manchester city ci finisce Anthony Taylor. L’arbitro della finale di Europa League aspramente criticato dallo Special One.Nella 6^ giornata di Premier League, il Manchester City batte 2-0 il Nottingham Forest e resta in vetta alla classifica a punteggio pieno: in rete Foden (7') e Haaland (14'), poi l’espulsione di Rodri ...