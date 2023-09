Maltempo | Coldiretti | “In Italia 30 nubifragi in un giorno”

E' quanto affermaPuglia, in relazione all'ondata dicon grandine e tempeste d'acqua che si è abbattuta in provincia di Bari sull'area nord con epicentro a Terlizzi e in provincia ...E' quanto affermaPuglia, in relazione all'ondata dicon grandine e tempeste d'acqua che si è abbattuta in provincia di Bari sull'area nord con epicentro a Terlizzi e in provincia ...

Maltempo, Coldiretti: finisce un'estate bollente con 1 grado in più Italia Informa

Maltempo: Coldiretti, "11 eventi estremi al giorno lungo la Penisola" Servizio Informazione Religiosa

È quanto emerge dal bilancio della Coldiretti sull’ondata di maltempo che ha segnato l’avvio dell’autunno, sulla base dei dati Eswd (European sever weather database). I danni del maltempo in Italia ...Ai trasgressori colti sul fatto da Polizia Locale, ispettori ambientali e forze dell’ordine, comminata la sanzione di €100 per sacchetti abbandonati nel cestino e da €300 a 1200 per abbandono dei ...