Mafia | boss Messina Denaro supera la notte | condizioni sempre gravissime

(Di domenica 24 settembre 2023) Palermo, 24 set. (Adnkronos) - Hato un'altrailmafioso Matteoda due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capoè ricoverato nella cella del reparto per detenuti dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, assistito dagli specialisti della terapia del dolore che lo hanno in carico da alcuni giorni dopo la sospensione di qualsiasi terapia oncologica da ieri alè stata sospesa l'alimentazione parenterale per endovena. E' stato lo stessoa chiedere di evitare l'accanimento terapeutico. La situazione si è aggravata dopo un forte sanguinamento, un collasso e l'occlusione intestinale diventata cronica. Nella cella dell'ospedale abruzzeseè assistito da medici e ...

Forza Italia ha scelto il suo candida to sindaco per Foggia , ma si tratta del parente di un boss ucciso e scoppia il caso. Il comune pugliese infatti ...

Forza Italia ha scelto il suo candida to sindaco per Foggia , ma si tratta del parente di un boss ucciso e scoppia il caso. Il comune pugliese infatti ...

Dopo l'attentato, per difendere l'onore della sua famiglia, inizia a collaborare con idella, mettendo in pericolo la vita di suo figlio e del suo compagno, il procuratore Luca Spada. Ah, ......pensieri di Messina Denaro durante la latitanza Lorenza è quindi l'unica figlia 'ufficiale del'... Nel 2005 l'ex primula rossa dellatrapanese aveva scritto ad Antonino Vaccarino, morto nel ...

Messina Denaro in coma irreversibile, sospesa l’alimentazione. La figlia al suo capezzale Corriere della Sera

Matteo Messina Denaro è in coma irreversibile Sky Tg24

Palermo, 24 set. (Adnkronos) - Ha superato un'altra notte il boss mafioso Matteo Messina Denaro da due giorni in coma irreversibile. Il 62enne capomafia è ricoverato nella cella del reparto per ...Il boss, che non ha più speranze di salvarsi dal tumore al colon, è sorvegliato da medici e forze dell’ordine. Il 62enne, da giorni in carico al team della terapia del dolore e non più agli oncologi, ...