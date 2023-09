Macabra scoperta lungo la Grande viabilità triestina

Leggi su citypescara

(Di domenica 24 settembre 2023) Il corpo è stato casualmente notato da una squadra di operai dell’Anas impegnata in lavori di routine. L’uomo, oltre ad essere legato e bendato, presentava evidenti segni di violenza su varie parti del corpo. Questi marchi indicano con chiarezza che l’individuo potrebbe aver subito torture prima della sua morte. Secondo le informazioni fornite da “Il Piccolo”, il cadavere è stato rinvenuto poco oltre la galleria di Valmaura, mentre ci si dirigeva verso Muggia. La modalità con cui il corpo era appeso – con una corda al collo e nastro ai piedi – sottolinea una scena particolarmente cruenta. I segni sul corpo includono bruciature a forma circolare e evidenti tracce di percosse e tagli, suggerendo un’agonia prolungata. L’identità dell’uomo non è stata ancora confermata, ma sembrerebbe avere un’età compresa tra i 40 e i 50 anni. Il suo abbigliamento consisteva in una maglietta nera, una ...