Il Ranking Wta aggiornato a lunedì 3 luglio non porta particolari cambiamenti nelle prime posizioni, visto che l’unica variazione in top-10 è ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del WTA 250 di Ningbo 2023 per la giornata di25 settembre. Subito in campo Lucia, unica tennista italiani ai nastri di partenza, nel giorno in cui vanno in scena alcuni match di primo turno. L'azzurra, ottava testa di serie, se ...Ripartonogli scavi archeologici alla ricerca della facciata del tempio romano rinvenuto nei mesi ... grazie a scoperte nel 1959 e nel 1971 divotivi nell'area del campo sportivo a 30 ...

Lunedì Bronzetti debutta a Ningbo Tiscali