Lukaku non basta | il Torino pareggia nel finale e la Roma fa solo 1-1

(Di domenica 24 settembre 2023)– Posticipo domenicale per ladi Mourinho, che dopo aver esordito vittoriosamente in Europa League è chiamata sul campo dela trovare il secondo successo del proprio campionato. Con Sanches infortunato e Pellegrini e Aouar ancora non al meglio, Mourinho rispolvera il 3-4-2-1 schierando Paredes in mediana ed El Shaarawy sulla trequarti. Parte subito forte il, con Zapata che già al quarto minuto impegna Rui Patricio con un colpo di testa, ma lareagisce immediatamente con, il cui mancino al volo dalla distanza su suggerimento di Dybala termina largo non di molto. Al 21?nuovamente vicina al goal con Cristante, il quale al termine di un’azione confusa all’interno dell’area granata prova il destro al volo, senza inquadrare la porta. ...

