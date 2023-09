Lorenzo Musetti può superare Norrie e Hurkacz nel ranking ATP | proiezioni a Chengdu e dove può arrivare

(Di domenica 24 settembre 2023)ha sconfitto Rinderknech in due rapidi set e si è qualificato alle semifinali del torneo ATP 250 diaffronterà il russo Roman Safiullin, mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno il tedesco Alexander Zverev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Il tennista italiano occupa attualmente il 18mo posto delATP con 1.970 punti all’attivo ed è sicuro che nessuno lo potrànei prossimi giorni.potrebbe però operare un doppio sorpasso nella graduatoria internazionale. Vincendo la semifinale, invece, il toscano sopravanzerebbe il britannico Camerone diventerebbe numero 17 al mondo con 2.030 punti. Vincendo il torneo l’azzurro supererebbe anche il polacco Hubert ...

Reduce da un periodo abbastanza negativo, Lorenzo Musetti va a caccia di buone sensazioni per ritrovare fiducia in vista del finale di stagione ...

Buona la prima in Cina per Lorenzo Musetti , che vince pur senza convincere contro il qualificato australiano Philip Sekulic e accede ai quarti di ...

Una vittoria convincente per Lorenzo Musetti nei quarti di finale dell’ATP250 di Chengdu (Cina). Sul cemento asiatico il toscano ha messo in mostra ...

La prova del nove l'ha superata.stavolta non s'è fatto pregare: se al debutto a Chengdu aveva mostrato qualche segnale di insicurezza, ai quarti di finale contro Arthur Rinderknech le ansie e le paure le ha riposte ...Atp Tennis Una bella reazione dopo una prova poco convincente all'esordio.ha ottenuto una vittoria importante ai quarti di finale dell'Atp 250 di Chengdu per il morale e classifica, che gli consente naturalmente di proseguire il cammino nel tabellone ...

Tennis, ATP di Chengdu: Musetti batte in due il francese Rinderknech Sportitalia

Missione compiuta per Lorenzo Musetti. Il carrarino, impegnato nei quarti di finale dell'ATP250 di Chengdu, si è sbarazzato in due set dell'insidioso francese Arthur Rinderknech. Un duplice 6-3 lo sco ...Una bella reazione dopo una prova poco convincente all'esordio. Lorenzo Musetti ha ottenuto una vittoria importante ai quarti di finale dell'Atp 250 di Chengdu per il morale e classifica, che gli cons ...