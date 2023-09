Lookman-Pasalic | l’Atalanta in casa è una certezza | 2-0 al Cagliari

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 settembre 2023) Bergamo. Terza vittoria su tre, nessun gol incassato e la brillantezza dei giorni migliori. Il Gewiss Stadium torna ad essere un fortino per, che col calore e l’entusiasmo del suo pubblico muove un altro passo in avanti battendo agilmente il: 2-0 il risultato finale, frutto delle reti nel primo tempo die nella ripresa di. Che sia una giornata raggiante lo sto intuisce da subito, non solo per il sole che illumina Bergamo e crea le migliori condizioni per giocare a calcio (22 gradi). La Dea si presenta con Djimsiti ed Ederson a rilevare Toloi e Muriel, uniche due novità rispetto al Rakow. Il trio d’attacco si dispone con Koopmeiners ealle spalle di De Ketelaere: i movimenti ad aprirsi dei due trequartisti creano immediatamente problemi al trio difensivo ...