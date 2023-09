LIVE – Virtus Bologna-Brescia 43-32 | Supercoppa 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

LIVE Virtus Bologna-Brescia 43-32 - Finale Supercoppa Italiana basket in DIRETTA : la Germani torna sotto! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-32 Zero su due per Bilan in lunetta. 3/9 in lunetta 20? Tripla di BELINELLI. Canestro da campione, del ...

LIVE Virtus Bologna-Brescia 36-20 - Finale Supercoppa Italiana basket in DIRETTA : volano via le ‘Vu’ nere CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-20 Risponde Massinburg che sembra essersi acceso. 36-18 Segna ancora Mickey, semigancio classico. 34-18 ...

LIVE – Virtus Bologna-Brescia 40-27 - Supercoppa 2023 basket : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Brescia, sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket. La formazione di Luca Banchi ha battuto in ...

LIVE Virtus Bologna-Brescia 32-15 - Finale Supercoppa Italiana basket in DIRETTA : grande inizio difensivo dei ragazzi di Banchi CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12? Fallo volontario di Mascolo che esce per Hackett. 32-15 Mickey da tre! Da campione! Sbaglia Burnell da ...

LIVE – Virtus Bologna-Brescia 32-15 - Supercoppa 2023 basket : RISULTATO in DIRETTA Il LIVE in DIRETTA di Virtus Bologna-Brescia, sfida valida come finale della Supercoppa 2023 di basket. La formazione di Luca Banchi ha battuto in ...