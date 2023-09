LIVE Virtus Bologna-Brescia 0-0 | Finale Supercoppa Italiana basket in DIRETTA | inizio alle 18 00! Si assegna il primo titolo stagionale

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Nella giornata di ieri laè venuta a capo dell’Olimpia Milano. Nonostante 26 punti di Shields e 15 di Mirotic, le ‘Vu’ nere sono riuscite a conquistare il pass per lagrazie a una grande prestazione di squadra. L’intramontabile Marco Belinelli il leader con 15 punti, Jordan Mickey e Tornike Shengelia con 13 e Awudu Abass 10 i migliori marcatori. 17.50ha letteralmente dominato in lungo e in largo dall’alla fine contro la Bertram Tortona. I 20 punti di Della Vin appena 17? gli sono valsi la miglior prestazione realizzativa. Anche 15 di Massinburg ma quando ormai i giochi erano fatti; Importantissimi invece i 10 di Bilan, sempre bravissimo a frugare in rimbalzi (9 totali) d’attacco ...