LIVE Torino-Roma 0-0 | Rui Patricio salva su Zapata

Dopo la trasferta vittoriosa di Tiraspol in Europa League, la Roma cerca, sei mesi dopo l'ultima volta, il successo esterno anche in campionato. I ...

All'Olimpico Grande, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico Grandee Roma si affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.- Roma 0 - 0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 20.BOLOGNA - Il Bologna di Thiago Motta, che ha già pareggiato acon la Juventus in questo avvio di campionato, ferma sullo 0 - 0 il Napoli campione d'Italia, reduce dalla vittoria europea contro il Braga: segui in diretta la partita e post ...

Diretta Torino-Roma: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Diretta Torino-Roma ore 20:45: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

5' Toro che ha cominciato molto aggressivo. 4' OCCASIONE TORO! Lazaro in mezzo liberato benissimo da Seck, inzucca Zapata, Rui Patricio si distende e respinge. 3' Altra rimessa per il Toro invertita e ...PRIMO TEMPO 1' Subito Bellanova lanciato da Seck va al cross conquistando un calcio d'angolo, ma non per l'arbitro che indica la rimessa dal fondo. Comincia in questo momento ...