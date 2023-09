LIVE – Padova-Virtus Verona | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Ladi, match valido per la quinta giornata del girone A di. Allo stadio Euganeo è scontro al vertice oltre che derby tutto veneto: sia i padroni di casa che gli ospiti, infatti, si trovano appaiate in vetta a quota dieci punti dopo le prime quattro partite, insieme al Mantova. Chi vincerà? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di domenica 24 settembre. DOVE VEDERE LA PARTITA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESHore 18.30 SportFace.