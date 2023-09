LIVE Musetti-Rinderknech 2-1 | ATP Chengdu 2023 in DIRETTA | prime fasi del match

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Due palle break. Scappa via il dritto diin uscita dal servizio. 15-30 Risposta carica di rovescio da parte diche sorprende l’avversario. 15-15 Primo doppio fallo di. 15-0 Non passa il recupero di rovescio del toscano. 2-1 Game. Scappa via la risposta di dritto del transalpino. 40-15 In corridoio l’accelerazione di dritto di. 30-15 Con attenzionegioca un solido dritto inside out in uscita dal servizio. 15-15 Servizio e dritto a segno per il toscano. 0-15 Scappa via il dritto incrociato dell’azzurro. 1-1 Game. Di un soffio out il pallonetto di, che torna alla ...